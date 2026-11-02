Talento, umiltà e consapevolezza: i tre gradi del "processo" di Kimi

E adesso? Basteranno le doti sfoggiate da Kimi nella corsa verso il titolo 2026 per puntare ad aprire un vero e proprio ciclo? Forse non ha senso assegnare un voto preciso a questa voce delle nostre pagelle. E allora, al di là di un bel sette di... incoraggiamento, quali sono i margini di crescita del neocampione, oltretutto muovendo da una "base" così alta? Forse tutto riporta alle radici, al quel concentrato di talento, umiltà e consapevolezza che un mondo duro, spietato e per molti versi arido come quello della Formula Uno proverà ad "allungare" e ad annacquare. In bocca al lupo Kimi, da questo punto di vista l'eventuale bis 2027 avrà un valore doppio e in ogni caso un sapore ancora più speciale.