Juventus campione, tutti i numeri del trionfo

LE STATISTICHE

Tutti i numeri della Juventus campione d'Italia per la nona volta di fila.

o La Juventus ha vinto nove Scudetti di fila, migliorando il record di titoli consecutivi nei cinque maggiori campionati europei.

o Quella contro il Sassuolo del 15 luglio è stata la partita numero 300 consecutiva da campione d'Italia per la Juventus.

o Il 23 luglio 2020 la Juventus ha festeggiato 3000 giorni da campione d’Italia (dal 6 maggio 2012 al 23 luglio sono passati 3000 giorni).

o In questo campionato, per la prima volta nella sua storia, la Juventus ha segnato almeno due gol in 11 gare di fila in Serie A.

o Maurizio Sarri è diventato l’allenatore più anziano a vincere uno Scudetto: nessuno ci era riuscito sopra i 61 anni, precedentemente questo primato apparteneva a Nils Liedholm (60 anni e 219 giorni).

o L’ultima squadra a vincere lo Scudetto con almeno 35 gol subiti era stata il Milan nel 1961/62 (36).

o Nell'attuale rosa della Juventus ci sono i tre giocatori che hanno vinto più Scudetti nella storia della Serie A: Gianluigi Buffon (10), Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci (entrambi nove).

o Giorgio Chiellini è l'unico giocatore ad aver collezionato almeno una presenza in tutte le nove stagioni di Serie A in cui la Juventus ha vinto il titolo.

o In questo campionato, Gianluigi Buffon è diventato il giocatore più presente nella storia della Serie A, superando Paolo Maldini (647).

o Cristiano Ronaldo è diventato il primo giocatore nella storia a realizzare 50 reti in Serie A, Premier League e Liga.

o Cristiano Ronaldo è il 3° giocatore nella storia della Juventus a segnare almeno 30 gol in una stagione di Serie A, dopo Felice Borel (32 nel 1933/34) e John Hansen (30 nel 1951/52).

o Cristiano Ronaldo è il giocatore che ha segnato il 50° gol in Serie A con il minor numero di presenze (61), tra chi ha debuttato nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).