Juventus Campione d'Italia: "W8nderful"

20/04/2019

Al 90' di Juventus-Fiorentina parte la festa allo Stadium: sugli spalti, in campo e negli spogliatoi. E poi anche sui social: il claim scelto dalla società bianconera per celebrare il 35° scudetto della sua storia è una locandina in stile cinematografica. Il titolo del film "W8nderful" con l'otto a ricordare gli otto titoli consecutivi e la dicitura "Tratto da una storia vera" e il cast, composto ovviamente da squadra e staff tecnico.