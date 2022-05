Internazionali d’Italia, Djokovic batte Ruud e fa 1000 vittorie in carriera: è finale con Tsitsipas

TENNIS

In campo femminile Swiatek domina Sabalenka e fa 27 vittorie consecutive (come Serena Williams). Affronterà Jabeur

Novak Djokovic batte Casper Ruud e conquista la finale degli Internazionali BNL d’Italia 2022. Il nº1 del mondo, dopo un avvio straripante, fatica a contenere l’ottima prestazione del norvegese che comunque non è abbastanza per spezzare il sogno di Djokovic: conquistare il 6º titolo in quel di Roma. 6-4, 6-3 il punteggio che regala a Nole la 1000 vittoria nella sua straordinaria carriera e la finale contro Stefanos Tsitsipas (in chiaro in esclusiva su Italia 1).

TABELLONE MASCHILE

Stefanos Tsitsipas, nº4 al mondo, ha battuto in rimonta Sascha Zverev con lo score 4-6, 6-3, 6-3 regalandosi così la sua prima finale sulla terra Ross del Foro Italico. Il tedesco ha cominciato al meglio la sfida, perdendo però fiducia alla lunga e facendosi superare dal greco.

TABELLONE FEMMINILE

Iga Swiatek è la prima finalista in campo femminile. La nº1 del mondo ha battuto in semifinale la bielorussa Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-2, 6-1 dopo un'ora e 16 minuti di gioco. La polacca ha allungato la sua serie di vittorie consecutive a 27 partite, raggiungendo una stella del tennis come Serena Williams che vinse in sequenza lo stesso numero d'incontri nel 2014 e nel 2015. Swiatek, che ha vinto il torneo di Roma la scorsa stagione, sfiderà in finale Ons Jabeur. La tunisina ha battuto 6-4, 1-6, 7-5 la russa Darja Kasatkina.

