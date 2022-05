Internazionali d'Italia: la finale Djokovic-Tsitsipas su Italia 1, SportMediaset.it e Mediaset Infinity

In esclusiva in chiaro su Italia 1, SportMediaset.it e Mediaset Infinity sarà trasmessa la finale degli Internazionali BNL d'Italia di domani, domenica 15 maggio, tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas. Il match che mette in palio il Masters 1000 romano si giocherà sul campo centrale del Foro Italico, con orario d'inizio indicativo previsto non prima delle 16:00.