Sinner esulta: "Sono entrato in campo molto attento. Nadal? Proverò a fare il mio gioco"

TENNIS

Gli Internazionali BNL d'Italia sono cominciati alla grande per il numero 18 al mondo

Jannik Sinner ha commentato il successo per 6-2 6-4 ai danni del francese Humbert: "Ugo è molto forte, giovane, ci ho perso a Milano e quindi sono entrato in campo molto attento, sapevo cosa dovevo fare e oggi sono riuscito a farlo. In una partita ci sono dei passaggi in cui non sei concentrato al massimo, alla fine l’ho recuperato e sono contento di aver passato il turno”. Getty Images

Un sorteggio sfortunato quello del 19enne altoatesino, che lo porta immediatamente a scontrarsi con Rafa Nadal. La mente va al primo confronto tra i due in occasione del Roland Garros 2020: "Giocare con Rafa non è la cosa più semplice, soprattutto su questa superficie. Le cose sono cambiate, sono cresciuto come giocatore. Ci siamo allenati due settimane intere e ci conosciamo bene, anche se abbiamo giocato solo una partita. Provo a fare il mio gioco. Il tennis è uno sport di situazione, vediamo dove mi porta lui. Sicuramente non sarà semplice".