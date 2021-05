L'entry list maschile degli Internazionali: assente Federer, quattro italiani in campo

MASCHILE

Si sta disegnando il tabellone principale maschile del torneo nella Città Eterna in attesa delle pre-qualificazioni

È la più classica parata di stelle l’entry list maschile della 78ª edizione Internazionali BNL d’Italia, in programma dal 9 al 16 maggio a Roma. Presenti 44 dei primi 45 classificati ATP, ad eccezione - per il dispiacere degli appassionati - di Sua Maestà, Roger Federer, alle prese con una condizione fisica deficitaria (come ammesso anche dallo storico allenatore dello svizzero, Severin Luthi). I più attesi agli Internazionali: Nadal, Djokovic, Sinner e non solo Getty Images

Si rinnova l'ormai eterna sfida tra i numeri 1 e 2 del mondo, Novak Djokovic e Rafa Nadal. Il 33enne serbo, tornato a sedersi sul trono mondiale, con il successo nella scorsa edizione ha iscritto il suo nome nell’albo d’oro per la quinta volta dopo le vittorie nel 2008, 2011, 2014 e 2015. Il maiorchino resta però il giocatore più vincente sulla terra rosso, superficie sulla quale ha conquistato 61 titoli (record) tra cui 13 Roland Garros e ben 9 trofei agli Internazionali BNL d’Italia (2019, 2018, 2013, 2012, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005).

Tutt'altro che da sottovalutare gli altri iscritti a partire dal russo Daniil Medvedev, l’austriaco Dominic Thiem - campione degli ultimi US Open -, il greco Stefanos Tsitsipas, il tedesco Alexander Zverev - campione dell’edizione 2017 -, l’altro russo Andrey Rublev, l’argentino Diego Schwartzman - finalista dell’edizione scorsa andata in scena in settembre -, e poi i quattro italiani. Il padrone di casa Matteo Berrettini, l'astro nascente Jannik Sinner e il veterano Fabio Fognini, senza dimenticare il rientrante Lorenzo Sonego.

Il tutto in attesa dell’assegnazione di tre wild card. A guidare il seeding è Andrea Pellegrino, 241 ATP, e recente vincitore al Roma Garden Open 1. In gara anche il Next Gen Flavio Cobolli, assoluto protagonista nella seconda settimana del Challenger romano.

Il tabellone provvisorio: Djokovic, Nadal, Medvedev, Thiem, Tsitsipas, Zverev, Rublev, Schwartzman, Berrettini, Bautista Agut, Carreno Busta, Shapovalov, Monfils, Goffin, Hurkacz, Dimitrov, Fognini, Raonic, Auger-Aliassime, Sinner, Khachanov, Garin, de Minaur, Coric, Ruud, Sonego, Karatsev, Fritz, Lajovic, Humbert, Evans, Mannarino, Paire, Basilashvili, Krajinovic, Isner, Nishikori, Fucsovics, Struff, Bublik, Cilic, Millman, Opelka.