Internazionali d'Italia: Nadal si salva contro Shapovalov, avanti Djokovic e Barty

TENNIS

I risultati più importanti del tabellone maschile e femminile del Masters 1000 di Roma

Archiviati i risultati degli azzurri, cominciano a prendere forma gli accoppiamenti validi per i quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia. Si qualifica in scioltezza il campione in carica del Masters romano, Novak Djokovic, che ha superato in due set (6-2 6-1) Alejandro Davidovich Fokina. Anche Opelka vola ai quarti dopo aver battuto in due set il russo Karatsev (affronterà Delbonis). La spunta Rafa Nadal, che dopo aver perso il primo set è riuscito a superare Shapovalov al tie-break. Getty Images

La numero 1 WTA Ashleigh Barty supera in due set Veronika Kudermetova con un doppio 6-3 in un'ora e 19 minuti di gioco. Fuori a sorpresa la numero 4, Aryna Sabalenka, contro Cori Gauff. Approda ai quarti di finale anche Petra Martic, allenata da Francesca Schiavone, dopo aver battuto in rimonta e in tre set Nadia Podoroska. Vittoria anche per Karolina Pliskova ai danni della russa Zvonareva con il punteggio di 7-5 6-3.