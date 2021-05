Internazionali d'Italia, il sogno di Sonego continua! Battuto Rublev, è semifinale

Lorenzo Sonego non si ferma più! Il prossimo numero 28 al mondo ha battuto al tie-break Andrey Rublev (6-3 4-6 3-6) e vola in semifinale agli Internazionali BNL d'Italia. Perso il primo parziale, il tennista azzurro ha rimontato e conquistato il set decisivo strappando il servizio sul 2-2. Ora ad attenderlo al turno successivo c'è il campione in carica, Novak Djokovic.