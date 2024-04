Frattesi e i suoi 'fratelli': quando la panchina è davvero d'oro

GOL E ASSIST PESANTI

L'ex Sassuolo, Asllani, Bisseck: gol e assist pesanti dalle 'seconde linee' che Inzaghi ha sfruttato al meglio

Mai un mugugno, mai una parola che nascondesse del malcontento per la troppa panchina e un impiego con il contagocce. La bravura di Simone Inzaghi in questa stagione è stata anche questa: motivare sempre e comunque le cosiddette ‘seconde linee’, utilizzandole al momento giusto e nel modo migliore. Perché non far giocare Frattesi che in qualsiasi altra squadra sarebbe titolare? Perché non concedere più spazio ad Asllani, che è maturato tantissimo rispetto al suo primo anno in nerazzurro e merita più fiducia?

Vedi anche inter Inter, Frattesi tiene vivo il sogno stella nel derby

Domande, queste tra le tante, cui il tecnico nerazzurro ha risposto sul campo giornata dopo giornata, senza calcoli e senza pressioni. Meglio. Ha fatto rispondere ai diretti interessati, che alla fine sono risultati altrettanto importanti per la conquista dello scudetto della seconda stella. L’urlo di Frattesi dopo i gol decisivi nei minuti di recupero contro il Verona a San Siro e nella trasferta di Udine è uno dei manifesti di questa cavalcata vincente dell’Inter in campionato. L’ex Sassuolo si è rivelato l’attaccante aggiunto di Inzaghi, il centrocampista con l’istinto del gol, che getti nella mischia e ti risolve le partite. Con una media realizzativa record tra minuti giocati e reti fatte, pari quasi a quella dei bomber veri. "Quando sento i cori dei tifosi potrei riuscire a prendere i muri a capocciate", ha detto dopo il gol ai friulani che ha consegnato ai nerazzurri il match point scudetto nel derby. Gioia esplosiva dopo tanto aspettare.



A meritare la copertina dell’album di una stagione record c’è anche l'albanese ex Empoli classe 2002, che quando è stato chiamato al difficile compito di sostituire il mostro Calhanoglu squalificato o infortunato ha dimostrato personalità e nessun timore reverenziale nei confronti del ‘maestro’. Da oggetto misterioso a regista a tutto tondo: il gol contro il Genoa è stato il segnale tangibile di una maturità conquistata dopo tanto lavoro al fianco del suo idolo: "Calha mi ha preso molto vicino a sé, mi ha parlato tante volte e nelle partite in cui non c'era mi scriveva. Sto imparando tanto da lui, è un giocatore che ha tantissima esperienza e voglio continuare a imparare ancora di più". Frattesi, Asllani ma lo stesso si può dire di Bisseck, il difensore del futuro forza fisica e senso della posizione, che ha firmato le due vittorie di misura in casa contro il Lecce e nella trasferta di Bologna, come di Carlos Augusto. E tanto si è detto dei deludenti attaccanti ‘di scorta’, ma nella seconda parte di stagione Alexis Sanchez è tornato nella versione ‘Nino Maravilla’ prendendo parte a sei reti nelle sue ultime otto gare con due gol e tre assist. Quando la panchina è d’oro. E Inzaghi l'ha gestita al meglio.