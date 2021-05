Giro d'Italia, gioia azzurra: Vendrame trionfa a Bagno di Romagna

GIRO D'ITALIA

Vittoria capolavoro in volata del corridore dell’AG2R davanti a Hamilton; Brambilla e Bennett alle loro spalle. Bernal sempre maglia rosa

La Siena-Bagno di Romagna, una delle frazioni più lunghe e insidiose di questo Giro d’Italia (212 km), viene vinta da Andrea Vendrame. Sul Passo del Carnaio restano quattro corridori in fuga dei 16 iniziali, ma a giocarsi la tappa numero 12 in volata sono Hamilton e proprio il ciclista dell’AG2R, che può esultare. La classifica generale rimane invariata (Bernal maglia rosa). Alessandro De Marchi è coinvolto in una caduta ed è costretto al ritiro. Giro d'Italia, gli scatti della tappa più dura Getty Images

Prima tappa della carriera al Giro d’Italia per Andrea Vendrame, che tiene benissimo in una frazione molto dura e con salite impegnative. La volata finale a Bagno di Romagna contro un buon Chris Hamilton, dopo 212 chilometri, è strepitosa e riporta i colori italiani in trionfo in questa edizione dopo la vittoria inaugurale di Filippo Ganna e ben nove secondi posti successivi per i nostri connazionali. Per il veneto dell’AG2R Citroen si tratta ovviamente del suo successo più bello. In chiave classifica generale non cambia nulla: Egan Bernal è sempre in maglia rosa.



A pagare le spese di un inizio di frazione nervosissimo e ricco di rischi e di attacchi è Alessandro De Marchi, ex maglia rosa della Israel Start-Up Nation, finito a terra e costretto al ritiro per la frattura della clavicola. Dopo un’ora a tutta, va via il tentativo giusto di fuga: 16 corridori in avanscoperta. Il gruppo maglia rosa non si preoccupa minimamente degli attaccanti ed è sempre la Ineos Grenadiers a condurre il plotone, staccato però di oltre 10 minuti.



L’azione decisiva, tra i fuggitivi, parte sull’ultimo GPM: quello del Passo del Carnaio. L’allungo più incisivo è quello di Vendrame, che guadagna un piccolo margine su Hamilton, Brambilla e Bennett, che riescono a rientrare in un secondo momento. I quattro si danno battaglia in discesa, ma il tutto si decide a 3 chilometri dal traguardo: attacco di Hamilton con Vendrame alla ruota. L’azzurro gestisce al meglio il finale, dominando la volata ristretta e trionfando a braccia alzate. Secondo Hamilton; poi Brambilla, Bennett e Visconti. Nel gruppo principale c’è l’attacco a sorpresa della coppia Trek-Segafredo formata da Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone. Nella successiva discesa lo Squalo ci riprova, riuscendo a strappare 8 secondi al drappello della maglia rosa.

VENDRAME: "EMOZIONE INCREDIBILE"

"Un'emozione incredibile, non riesco neanche a parlare. Si è avverato un sogno, vincere una frazione alla Corsa Rosa. Ringrazio il mio compagno di squadra Geoffrey Bouchard. Siamo andati in fuga perché volevamo prendere più punti possibili ai GPM per la sua Maglia Azzurra, poi nel finale ho seguito Hamilton quando ha allungato. Ho dato tutto nello sprint fino al traguardo e così sono riuscito a regalare un successo alla squadra. Dopo un periodo negativo dove ho avuto anche un infortunio, questa vittoria è un qualcosa di indescrivibile", ha dichiarato il ciclista italiano.