Giro d'Italia, brutta caduta per De Marchi: costretto al ritiro

Il Giro d'Italia di Alessandro De Marchi finisce nel peggiore dei modi. Due giorni in maglia rosa, il corridore della Israel Start-Up Nation si è reso protagonista di una brutta caduta in coda al gruppo. Il rosso di Buja è rimasto sempre vigile: assistito dal team medico, è stato comunque immobilizzato e posizionato su una barella e le sue condizioni saranno valutate in ospedale. Si parla di trauma toracico con probabile fattura della clavicola. Come riferisce il Team Israel su Twitter, l'azzurro "è cosciente, ma non può continuare il Giro".

