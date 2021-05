Giro d'Italia, Ganna batte un colpo: "C'era tensione, ma sono rimasto lucido"

CICLISMO

Le parole della prima maglia rosa di questa 104ª edizione del Giro

"Perdere le ultime crono mi ha fatto male - prosegue il nativo di Verbania -, ma ho imparato che dalla fatica e dalla difficoltà se si vuole si riesce a tornare. Ho rischiato più del dovuto, non sentivo la radiolina, ma per fortuna mi sono ricordato di tutte le curve. Ero lucido di testa, siamo pronti per affrontare i prossimi venti giorni. Il pubblico? Non mi aspettavo così tanta gente, hanno dato una grande mano".