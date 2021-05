Bernal elogia Yates: "Andava fortissimo, ho sbagliato a seguirlo"

CICLISMO

Il leader del Giro d'Italia ha commentato la sofferta 17ª tappa, culminata ocn la vittoria di Martin

Egan Bernal, maglia rosa della Ineos, ha parlato al termine della tappa odierna della Corsa Rosa: "Un'altra giornata superata, adesso pensiamo a domani. Yates è andato fortissimo, ha fatto una salita impressionante, ho provato a seguirlo e ho sbagliato. Va bene così, dovevo guardarmi da Caruso, alla fine sono arrivato con lui". Il trionfo di Martin e la fatica di Bernal: gli scatti della 17ª tappa Getty Images

"Comunque, come ho sempre detto, questo Giro finisce a Milano, in una giornata che va un po' storta si può perdere tanto tempo. Alla fine rimaniamo con i piedi per terra e proviamo a finire questo Giro a Milano", ha concluso.