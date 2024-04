Una "foresta di ferro" per l'Italia: gli azzurri svolgeranno il ritiro per gli Europei a Iserlohn

LA SEDE DELLA PREPARAZIONE

Gli azzurri raggiungeranno la Germania il prossimo 10 giugno preparandosi alla sfida contro l'Albania in programma cinque giorni dopo

Italia, ecco il quartier generale per Euro 2024

































1 di 18 © ufficio-stampa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ufficio-stampa

© Vierjahreszeiten-iserlohn.de

© Vierjahreszeiten-iserlohn.de

© Vierjahreszeiten-iserlohn.de

© Vierjahreszeiten-iserlohn.de

© Vierjahreszeiten-iserlohn.de

© Vierjahreszeiten-iserlohn.de

© Vierjahreszeiten-iserlohn.de

© Vierjahreszeiten-iserlohn.de

© Vierjahreszeiten-iserlohn.de

© Vierjahreszeiten-iserlohn.de

© Vierjahreszeiten-iserlohn.de

© Vierjahreszeiten-iserlohn.de

© Vierjahreszeiten-iserlohn.de

© Vierjahreszeiten-iserlohn.de

© Vierjahreszeiten-iserlohn.de

© Vierjahreszeiten-iserlohn.de

© Vierjahreszeiten-iserlohn.de 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Italia è pronta a dare la caccia a uno storico bis agli Europei 2024, un traguardo che è riuscito soltanto alla Spagna a cavallo fra il 2008 e il 2012. Dopo il trionfo di Wembley, gli azzurri torneranno in Germania dove nel 2006 hanno conquistato il loro quarto titolo mondiale e per farlo hanno deciso di non badare a spese. Gli uomini di Luciano Spalletti si prepareranno ad affrontare l'esordio con l'Albania all'interno di un'ampia struttura a Iserlohn.

DOVE RISIEDERÀ L'ITALIA? ISERLOHN, LA CITTÀ DELLA RENANIA PRONTA A TINGERSI D'AZZURRO

A differenza del 2006, l'Italia non preparerà l'appuntamento internazionale a Duisburg, ma a Iserlhon, una città di quasi 92.000 abitanti situata nella Renania Settentrionale-Vestfalia, zona Ovest della Germania, il cui nome contiene i termini lô (foresta) e îse(r)n (ferro) che si potrebbe tradurre come "Foresta di Ferro". Posta a mezz'ora d'auto da Dortmund e un'ora da Gelsenkirchen dove si svolgeranno le prime due partite contro Albania e Spagna, Iserlohn dista quattro ore da Lipsia, sede dell'incontro con la Croazia che chiuderà il girone.

QUALE SARA' LA SEDE DEL RITIRO DELL'ITALIA PER GLI EUROPEI 2024? L'HOTEL VIERJAHRESZEITEN E LA CELEBRE PRODUZIONE DI CAFFÈ

Se vi state chiedendo dove risiederanno per la precisione gli azzurri, la risposta è l'Hotel VierJahreszeiten, una struttura "per persone che fanno affari, buoni affari" come descritto dall'homepage dell'azienda a conduzione famigliare. L'edificio presenta una serie di sale riunioni utili per studiare gli avversari così come aree relax per riposarsi dopo un incontro complicato. La caratteristica principale riguarda il caffè prodotto internamente grazie a una piccola torrefazione che tratta circa 10.000 chicchi l'anno, così come il minigolf dove svagarsi.

DOVE SI ALLENERÀ L'ITALIA IN GERMANIA? L'HEMBERG-STADION, UN CENTRO ALL'AVANGUARDIA A CINQUE MINUTI DALL'HOTEL

L'Italia non dovrà sicuramente muoversi parecchio per allenarsi visto che l'hotel si trova a soli cinque minuti dall'Hemberg-Stadion, vero quartier generale dei campioni di gara che potranno esser osservati da vicino anche dai tifosi grazie a due campi dei cui il più grande da 105 metri x 68, dotato di tribune da diecimila spettatori (di cui 1.500 coperti) e sei spogliatoi.

Dopotutto saranno previste anche delle sedute aperte al pubblico come confermato dalla UEFA in un suo comunicato: "Mentre nelle località prescelte cresce l'attesa per l'arrivo delle squadre, la popolazione locale potrà assistere a una sessione di allenamento a porte aperte di ciascuna squadra prima della prima partita. In questo modo tifosi o semplici appassionati e curiosi avranno la possibilità di vedere da vicino le stelle del torneo".

QUANTO COSTERÀ IL RITIRO DELLA NAZIONALE? 600.000 EURO PER UN'AVVENTURA LUNGA UN MESE

Se tutto dovesse andar bene, l'Italia potrebbe rimanere in Germania per un mese, motivo per cui è stato necessario prenotare gli spazi all'interno del VierJahreszeiten. Guardando il listino prezzi, la struttura presenta una serie di stanze che vanno dai 104 euro (la più economica) ai 294 euro (la suite) a notte. Costi dopotutto non eccessivi, anche rispetto all'Inghilterra che ha affittato l'intero Weimarer Land Golf and Spa resort comprese piscine, sauna, palestra e campo da golf per una cifra complessiva di poco inferiore al milione di euro (circa 930mila euro). La FIGC dovrebbe spendere circa 20.000 euro al giorno per un totale che potrebbe aggirarsi sui 600.000 euro.

DOVE SI SVOLGERANNO I RITIRI DELLE ALTRE NAZIONALI? UN VIAGGIO AL CENTRO DELLA GERMANIA

Se l'Italia arriverà in Renania il prossimo 10 giugno dopo le amichevoli con Turchia e Bosnia ed Erzegovina, altre nazionali giungeranno in Germania con qualche giorno d'anticipo scegliendo una serie di sedi sparse in giro per il paese teutonico. Fra esse spicca senza dubbio l'Inghilterra che ha affittato il Weimarer Land Golf and Spa resort a Blankenhain.

Albania – Kamen

Austria – Berlino

Belgio – Ludwigsburg

Croazia – Neuruppin

Repubblica Ceca – Norderstedt

Danimarca – Freudenstadt

Inghilterra – Blankenhain

Francia – Paderborn

Germania – Herzogenaurach

Ungheria – Weiler im Allgäu

Olanda – Wolfsburg

Portogallo – Harsewinkel

Romania – Würzburg

Scozia – Garmisch-Partenkirchen

Serbia – Augusta

Slovacchia – Mainz

Slovenia – Wuppertal

Spagna – Donaueschingen

Svizzera – Stoccarda

Turchia – Barsinghausen

EUROPEI, QUAL È IL CALENDARIO DELL'ITALIA? PRIMA PARTITA CON L'ALBANIA

Gli azzurri dovranno attendere il 15 giugno per poter solcare per la prima volta il terreno di gioco a Uefa Euro 2024. Il calendario prevede il primo match contro l'Albania alle ore 21 il giorno successivo all'avvio dell'intera competizione che si aprirà il 14 giugno con il match fra Germania e Scozia alle ore 21 seguito il giorno successivo dalla sfida fra Ungheria e Svizzera. Il calendario dell'Italia prevede poi gli incontri con Spagna e Croazia il 20 e il 24 giugno sempre alle ore 21 per decidere l'esito del girone, ma soprattutto degli ottavi di finale.

EURO 2024, QUALI SARANNO LE PROSSIME AMICHEVOLI? TURCHIA E BOSNIA ED ERZEGOVINA PRIMA DEL VOLO IN GERMANIA

Fra la conclusione della Serie A fissata per il 26 maggio prossimo e la partenza per la Germania, l'Italia avrà a disposizione circa due settimane dove trovarsi a Coverciano e sistemare gli ultimi aspetti prima dell'esordio con l'Albania. Quella sarà l'occasione giusta per mettere ulteriori minuti nelle gambe e consentire a chi è ancora in dubbio di giocarsi le ultime chance per un posto nei ventisei scelti da Spalletti. L'appuntamento è fissato per martedì 4 giugno alle 21 a Bologna dove la compagine tricolore si scontrerà con la Turchia, mentre cinque giorni dopo a Empoli allo stesso orario ci sarà l'incontro con la Bosnia ed Erzegovina.

IN CHE ANNO HA VINTO GLI EUROPEI L'ITALIA? LO STORICO SUCCESSO CASALINGO DEL 1968 E LA DOPPIETTA DEL 2020

L'Italia ha vissuto la gioia di conquistare un titolo europeo già nel 1968, quando il format prevedeva la ripetizione in caso di pareggio. Un'eventualità che vide la squadra di Ferruccio Valcareggi dover disputare per due volte la finale con la Jugoslavia prima di avere la meglio sugli avversari e alzare la coppa da vincitrice nel cielo di Roma. Per rivedere l'Italia sul gradino più alto del podio è stato necessario attendere 53 anni quando a Wembley il team tricolore ha avuto la meglio sull'Inghilterra ai rigori al termine di una partita dominata dagli inglesi.