Euro 2020, Italia-Inghilterra 4-3: Azzurri campioni d'Europa

ITALIA-INGHILTERRA 4-3 dcr

A Wembley Bonucci risponde a Shaw nei tempi regolamentari, poi ai rigori decisivo l'errore di Saka

Trionfo azzurro a Wembley. Nella finale di Euro 2020 la squadra di Mancini batte 4-3 l'Inghilterra ai calci di rigore e si laurea Campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia. I padroni di casa partono forte e sbloccano la gara con Shaw (2'), poi nella ripresa gli azzurri aumentano i giri e pareggiano con Bonucci (67'). Dopo i supplementari, dal dischetto decisiva la parata di Donnarumma su Saka.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IL TABELLINO

ITALIA-INGHILTERRA 4-3 dcr (1-1 dts)

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (13' sts Florenzi); Barella (9' st Cristante), Jorginho, Verratti (6' pts Locatelli); Chiesa (40' st Bernardeschi), Immobile (9' st Berardi), Insigne (1' pts Belotti).

A disp.: Sirigu, Meret, Pessina, Acerbi, Bastoni, Toloi. All.: Mancini

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker (14' sts Sancho), Stones, Maguire; Trippier (25' st Saka), Philips, Rice (29' st Henderson - 14' sts Rashford), Shaw; Mount (9' pts Grealish), Sterling; Kane.

A disp.: Ramsdale, Johnstone, Ming, Coady, Calvert-Lewin, James, Bellingham. All.: Southgate

Arbitro: Kuipers (Ola)

Marcatori: 2' Shaw (In), 22' st Bonucci (It)

Rigori: Berardi (It) gol, Kane (In) gol, Belotti (It) parata, Maguire (In) gol, Bonucci (it) gol, Rashford (In) palo, Bernardeschi (It) gol, Sancho (In) parata, Jorginho (It) parata, Saka (In) parata

Ammoniti: Barella, Bonucci, Insigne, Chiellini, Jorginho (It); Maguire (In)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

- L'Italia ha vinto il suo secondo Europeo a 53 anni dal primo (nel 1968), è la distanza maggiore tra due trofei vinti da una singola Nazionale nella competizione.

- Roberto Mancini è diventato il quinto allenatore ad aver vinto un grande torneo internazionale con l'Italia, dopo Vittorio Pozzo (Mondiale 1934 e Mondiale 1938), - -- Ferruccio Valcareggi (Europeo 1968), Enzo Bearzot (Mondiale 1982) e Marcello Lippi (Mondiale 2006).

- L'Italia ha realizzato 13 gol in questo torneo, record per gli Azzurri in una singola edizione tra Europei e Mondiali.

- Con 34 anni e 71 giorni, Leonardo Bonucci è diventato il marcatore più anziano in una finale degli Europei (superato Bernd Hölzenbein, con la Germania nel 1976 a 30 anni e 103 giorni).

- Sono cinque le finali tra Europei e Mondiali terminate in parità, in quattro di queste con l’Italia in campo.

- Tutte e tre le finali giocate a Wembley nei maggiori tornei internazionali (tra Mondiali ed Europei) sono andate ai tempi supplementari.

- L’Italia è la squadra che ha chiuso una finale di un Europeo con il possesso palla più alto nella storia della competizione (65.6% per gli Azzurri stasera).

- Nella serie di imbattibilità record di 33 gare prima di questa sera, l’Italia aveva trascorso appena 44 minuti in svantaggio, mentre in questo incontro gli Azzurri sono stati sotto con il punteggio per 65 minuti.

- Il gol in apertura di Luke Shaw è stato il più veloce mai realizzato dal fischio d’inizio in una finale degli Europei (1’57”) e il suo primo in assoluto con la maglia della Nazionale inglese.

- Giorgio Chiellini è diventato oggi il terzo giocatore più anziano di sempre a giocare una finale di un Europeo (36 anni e 331 giorni), dietro a Jens Lehmann con la - --- Germania nel 2008 (38 anni e 232 giorni) e Arnold Mühren con l’Olanda nel 1988 (37 anni e 23 giorni).

- Jorginho è diventato oggi il quinto giocatore italiano a giocare la finale di Champions League/Coppa Campioni e la finale di un Europeo o un Mondiale nella stessa stagione, dopo Daniele Massaro, Roberto Donadoni, Demetrio Albertini e Paolo Maldini (tutti nel 1994).

- Gianluigi Donnarumma (22 anni e 136 giorni) è diventato oggi il terzo più giovane portiere a disputare una finale tra Europei e Mondiali, dietro a José Ángel Iribar nel 1964 con la Spagna e Juan Botasso nel 1930 con l'Argentina.

- Leonardo Bonucci è diventato oggi l’italiano con più presenze agli Europei (18). In generale, ha eguagliato Bastian Schweinsteiger (18) e solo tre giocatori ne contano di più: Cristiano Ronaldo (25), Pepe (19) e João Moutinho (19).

- Leonardo Bonucci ha toccato 141 palloni in questo incontro, record per un giocatore in una finale degli Europei.