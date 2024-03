Spalletti cambia tutto: Italia tutta nuova per la sfida all'Ecuador

STASERA A NEW YORK

Undici giocatori diversi dopo il successo faticoso con il Venezuela: il ct vuole vedere tutti i suoi azzurri all'opera

Tu chiamalo, se vuoi, turnover. Luciano Spalletti, atteso questa sera dalla sfida all'Ecuador, secondo e ultimo appuntamento americano degli azzurri (ore 21 alla Red Bull Arena di Harrison, New York), vuole vedere tutti i suoi giocatori all'opera e, rispetto alla gara faticosamente vinta con il Venezuela (doppietta di Retegui), spedisce in campo un'Italia con undici giocatori diversi su undici. Logico, quindi, partire dalla formazione probabile. Eccola: Vicario in porta, difesa a tre di stampo interista con Darmian, Bastoni e Mancini tra i due, mediana con Bellanova, Barella, Jorginho e Dimarco, trequarti affidata a Zaniolo e Pellegrini con Raspadori unica punta. Come detto, undici cambi su undici .

Niente bocciature dopo il Venezuela, anche se il tempo verso l'Europeo stringe e le possibilità di errore si riducono moltissimo. Piuttosto la necessità di provare tutti, di vedere chi è davvero pronto e chi, invece, non potrà far parte del gruppo che cercherà il complicatissimo bis europeo.

C'è molta Inter, come logico, e semmai l'eccezione è l'assenza per i noti motivi di Acerbi in una difesa tutta nerazzurra con Darmian braccetto di destra e Bastoni braccetto di sinistra. Al centro tocca a Mancini, che dovrà far meglio di Buongiorno, in grande difficoltà nell'ultimo match. Gli altri due interisti sono in mezzo: Barella, entrato nella ripresa contro il Venezuela, e Dimarco, che prenderà il posto di Udogie a sinistra.



Non fa scalpore nemmeno la mancata conferma di Retegui, per il quale il ct si è già speso in elogi. Quello che può dare l'attaccante del Genoa si è capito. Ora c'è da misurare l'utilità di Raspadori da centravanti puro. Alle sue spalle avrà due giocatori, Pellegrini e Zaniolo, bravi a inserirsi e rifinire. Insomma, i partner giusti per esaltarsi. Rispetto al Venezuela, come detto da Spalletti, serve un bel cambio di marcia. Poi se ne riparlerà a giugno, con le ultime amichevoli prima dell'Europeo. Se c'era un'ultima occasione di sperimentare era questa. Poi toccherà fare molto sul serio.

