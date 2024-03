Italia, Spalletti: "Fare passi avanti per aumentare il livello. Il gruppo mi sta piacendo"

NAZIONALE

Il ct azzurro: "Ho già in mente l'undici da schierare, sono curioso di vedere le risposte sul campo a quanto preparato"

"Ho già in mente l'undici da schierare perché in queste partite qui è più facile impostare un lavoro coi calciatori per andare più in profondità con le conoscenze tattiche - ha commentato Spalletti ai canali ufficiali della Figc -. Contro l'Ecuador sarà un confronto più difficile perché hanno qualità e fisicità, per questo sarà un test importante e sono curioso di vedere come i ragazzi di applicheranno in partita quello che abbiamo preparato". Negli Stati Uniti il ct azzurro sta lavorando anche sull'unità dei ragazzi che puntano all'Europeo dopo i problemi avuti nelle ultime occasioni: "Come gruppo mi sono piaciuti, siamo molto vicini ai comportamenti corretti che ci vogliono".

Sul sistema di gioco la Nazionale è nel mezzo di un tentativo di cambiamento: "È sempre un percorso che dobbiamo fare. Bisogna fare in fretta perché non è che abbiamo molto tempo come in un club normale che ci si vede tutti i giorni e tutti i giorni si può andare a caricare di qualcosa o ad analizzare più in profondità qualcosa. Qui bisogna fare delle sintesi più veloci e bisogna essere intelligenti dal capire che bisogna fare dei passi in avanti per diventare di un livello superiore a quello che siamo ora. Perché avremo bisogno di un livello superiore poi per andare a incontrare già dalle prime partite gli avversari che ci sono toccati".