Spagna, Morata shock: "Ho toccato il fondo, ero nella merda e ho pensato di mollare"

© Getty Images

In una intervista a El Chiringuito, Alvaro Morata ha parlato della difficoltà di essere sempre al centro delle critiche, soprattutto in Spagna. "Ho toccato il fondo, ho pensato di gettare la spugna - ha confessato l'attaccante della Spagna - Non voglio dilungarmi troppo sull'argomento... Sembra che alla fine tu sia sempre a dire qualche scusa o lamentarti... Non sto parlando del fatto che la gente mi ami o meno. È una questione di rispetto e in Spagna molte persone, non sto parlando solo dell'ambiente calcistico... Ho vissuto molti episodi con la mia famiglia per strada. Non importa quanti episodi spiacevoli devi vivere, è la mia quotidianità, quando vado al supermercato con i miei figli o per portarli agli allenamenti. Pochissime persone mi conoscono veramente. E molte persone che ho incontrato nel corso della mia vita hanno cambiato opinione su di me quando mi hanno incontrato".