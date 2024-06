Slovenia, Ilicic: "Mi fa piacere che la mia storia sia fonte d'ispirazione"

EURO 2024

L'attaccante sloveno ha confessato tutta la propria gioia dopo la storica qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024

© Getty Images Josip Ilicic è tornato. Dopo due anni di assenza dalla nazionale, l'ex attaccante dell'Atalanta è tornato a giocare con la Slovenia conquistandosi anche la convocazione a Euro 2024. Oltre alla qualificazione agli ottavi di finale, nella serata di ieri in casa slovena c'è stato tanto da festeggiare: a quindici minuti dalla fine, Ilicic è entrato in campo al posto di Sesko facendo così il proprio debutto agli Europei. Un traguardo che va celebrato ancora di più dopo il periodo difficile passato negli ultimi due anni.

Ilicic, attualmente in forza al Maribor, ha raccontato la propria emozione in un'intervista rilasciata a Sky Sport: "È un'emozione difficile da spiegare, è una cosa meravigliosa soprattutto per noi giocatori e per tutto lo staff, e soprattutto per i tifosi che sono venuti a sostenerci. Non è che smetto eh, ma mi mancava un traguardo come questo per dire che ho dato tutto me stesso, per raggiungere questo tipo di partite e di risultati". L'ex atalantino non ha problemi a definirsi un fratello maggiore per i propri compagni: "Con questi ragazzi ho già giocato tanti anni fa. Sapevano benissimo chi sono e quanto li posso aiutare. Sono un fratello maggiore, ma comunque i miei compagni non sono più ragazzini come qualche anno fa. Do tanti consigli e li aiuto molto, so benissimo in quale momento sono nella mia carriera e posso dare consigli per aiutarli a crescere".

La storia di Ilicic, che ha dovuto combattere con la depressione, non è passata di certo inosservata. Dopo il percorso seguito negli ultimi anni, lo sloveno è diventato una fonte d'ispirazione per tutti quanti: "Mi fa piacere sinceramente, anche oggi entrando in campo un giocatore mi ha fatto i complimenti e mi ha detto che mi rispetta molto, questo mi fa piacere. La mia storia la conosce tutto il mondo. Chi è il giocatore? Un centrocampista dell’Arsenal, il nome lo sapete bene…”. Ma chi è? "Declan Rice".