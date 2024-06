Serbia: Vanja Milinkovic-Savic coinvolto in una rissa in un pub prima della Danimarca

SERBIA

Ancora non chiara la dinamica: lite con un tifoso oppure con i buttafuori del locale

© Getty Images Vanja Milinkovic-Savic si sarebbe reso protagonista di un episodio davvero clamoroso nel corso di Euro 2024. Il portiere del Torino, che non ha giocato nemmeno un minuto, sarebbe stato coinvolto in una rissa in pub di Monaco di Baviera nel giorno libero prima della decisiva sfida contro la Danimarca. La presunta dinamica, però, non è ancora chiara: secondo il quotidiano serbo Telefraf, il fratello dell'ex Lazio Sergej avrebbe litigato con un tifoso che lo aveva criticato perché stava bevendo prima della partita e lo avrebbe addirittura colpito. Diversa la versione del proprietario del locale, interpellato dallo stesso giornale, che ha sostenuto che il tutto sarebbe nato da un equivoco con i buttafuori. Nessuna presa di posizione ufficiale da parte della Federcalcio locale.

"Vanja è venuto nel nostro bar, ma le guardie di sicurezza all'ingresso non lo hanno riconosciuto e non hanno voluto farlo entrare perché indossava i pantaloncini della nazionale. La cosa lo ha fatto arrabbiare e c'è stata una rissa. Sono subito intervenuto, gli ho preso la mano e gli ho detto di entrare con me, ma lui ha rifiutato. Tutto è accaduto nel giardino del locale. Non ho visto cosa gli hanno lanciato e cosa si sono detti. Sono contento che alla fine abbiamo risolto tutto" le parole del proprietario.

Un grave episodio non confermato dai vertici serbi, ma che la dice lunga sulla gestione del ct Dragan Stojkovic, finito nel mirino di media e tifosi e che a breve verrà esonerato dopo questo fallimentare Euro 2024, chiuso in malo modo con l'eliminazione nella fase a gironi senza nemmeno una vittoria.

