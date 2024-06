Nico Williams: "Con Di Lorenzo sarà un bel duello, la difesa azzurra è fortissima"

VERSO SPAGNA-ITALIA

L'attaccante spagnolo ha rilasciato un'intervista alla vigilia della sfida con l'Italia: il duello con Di Lorenzo entra già nel vivo

Nico Williams lancia la sfida all'Italia. Il giovane attaccante dell'Athletic Bilbao, titolare nella prima gara del girone contro la Croazia, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida contro l'Italia. "Sarà difficile, dura, equilibrata, una sfida che può andare da una parte o dall'altra. Speriamo tocchi a noi, e di sicuro proveremo a vincere. Abbiamo visto tutti insieme la partita con l'Albania e l'Italia ci ha impressionato: una squadra intensa, forte, che pressa alto e si chiude bene", ha dichiarato.

Vedi anche euro 2024 La goleada della Germania, la sorpresa Slovacchia: conferme e sorprese della 1^ giornata di Euro '24

Duello chiave della partita sarà quello tra l'attaccante spagnolo e Di Lorenzo, che Nico analizza così: "I compagni mi prendevano in giro, dicono che con Di Lorenzo non avrò vita facile, che è super intenso e mi starà addosso, appiccicato. Mi sa che hanno ragione. Proverò a dargli fastidio con le mie armi, velocità e dribbling". Tra i giocatori azzurri elogiati c'è anche un difensore dell'Inter, ovvero Alessandro Bastoni: "È un animale, e la difesa è fortissima, vediamo se riusciamo a farla saltare".

Vedi anche euro 2024 Italia verso la Spagna: Spalletti non cambia, stessi 11 dell'Albania

E sul pericolo di ripetere l'eccesso di euforia dopo la gara d'esordio come in Qatar, Nico risponde così: "No, perché in Qatar abbiamo preso un colpo molto duro. Sembrava che volassimo e agli ottavi eravamo già a casa. Tosto tosto. Ci sono rimasto malissimo. Dagli errori però si apprende. E poi abbiamo cambiato allenatore, stile di gioco e mentalità: qui vedo grande elettricità, concentrazione e consapevolezza di poter fare qualcosa di grande per la Spagna vincendo il torneo per la quarta volta, cosa che non ha ancora fatto nessuno".