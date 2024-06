Italia verso la Spagna: Spalletti non cambia, stessi 11 dell'Albania

EURO 2024

Oggi gli Azzurri svolgeranno l'allenamento di rifinitura, alle 14.30 la conferenza stampa del ct

Dopo la vittoria all'esordio contro l'Albania per l'Italia la sfida con la Spagna di giovedì potrebbe già essere decisiva per staccare il pass per gli ottavi di Euro '24 e per affrontare le Furie Rosse Spalletti non cambia. Nell'allenamento di oggi a porte chiuse il ct azzurro ha provato infatti lo stesso undici che ha battuto la nazionale di Silvinho alla prima giornata confermando quindi la difesa a quattro. Dalle prove effettuate oggi però non si esclude che il 4-3-2-1 della gara contro gli albanesi diventi un 4-3-3 con Frattesi, Jorginho e Barella a centrocampo, Chiesa a destra e Pellegrini a sinistra alle spalle di Scamacca.

A togliere ogni dubbio potrebbe essere lo stesso Spalletti, che parlerà in conferenza stampa alle 14.30 per introdurre la sfida contro la formazione di De La Fuente, che comanda il girone insieme all'Italia con 3 punti dopo il successo con la Croazia per 3-0.

