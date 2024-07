Morata rassicura: "Sto bene, intervento dello steward era da cartellino giallo"

Alvaro Morata rassicura tutti sulle sue condizioni di salute. Un episodio singolare sembrava mettere in dubbio l'attaccante spagnolo per la finale di Euro 2024: nel corso dei festeggiamenti per la vittoria con la Francia, un tifoso è riuscito a fare invasione di campo e un addetto alla sicurezza per fermarlo ha impattato accidentalmente sulla caviglia sinistra di Morata. Un tackle che sembrava poter mettere fuori gioco il capitano spagnolo, che però ha voluto rassicurare tutti.