Meloni a Rete 4: "Delusa dalla Nazionale, pochi calciatori italiani in Serie A"

L'ultima partita della nazionale di calcio "purtroppo" l'ha vista e "sono molto delusa come tutti gli italiani. Di delusioni con la Nazionale, tolta la parentesi degli ultimi Europei, ne abbiamo avute. Non sono un'esperta di calcio, non posso dare consigli, ma quando le cose vanno così bisogna interrogarci se qualcosa va male nel sistema: ho visto tesi autoassolutorie che mi preoccupano". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a 'Dritto e rovescio' su Rete 4.