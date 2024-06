L'Italia all'esame Svizzera: azzurri appesi tra la maturità e il "debito"

EURO 2024

Questa sera gli azzurri sfideranno la Svizzera: in ballo ci sono i quarti di finale di Euro 2024

"Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli: non c'è altra strada". È tenendo a mente questa massima - la più famosa - del Ct Luciano Spalletti che l'Italia questa sera dovrà scendere in campo per sfidare la Svizzera, gara valida per gli ottavi di finale di Euro 2024. Dopo aver acciuffato la qualificazione all'ultimo respiro, gli Azzurri sono chiamati a dare un segnale forte facendo leva sul proprio status di campioni in carica. Dentro o fuori, non c'è alternativa.

Da Berlino a Berlino. Diciotto anni (6564 giorni) dopo la Nazionale torna a giocare all'Olympiastadion di Berlino, teatro della finale dell'ultimo Mondiale vinto dagli azzurri di Marcello Lippi. Una ricorrenza che ha voluto sottolineare anche Spalletti nel corso della conferenza stampa di presentazione: "Questo stadio, la finale del 2006, i racconti di Buffon... sono tante le cose a cui si fa riferimento per trovare una forza in più e dare tutto per i nostri tifosi. Poi bisogna vedere se questi sentimenti si percepiscono anche in partita o meno". Una forza che la Nazionale dovrà mostrare sul campo, cosa non ancora accaduta veramente: se il primo tempo con l'Albania aveva dato delle buone indicazioni, le prestazioni con Spagna e Croazia hanno messo a nudo tutti i limiti di questa squadra. Ma si sa, quando il pallone scotta l'Italia sa sempre rispondere presente.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Barella, Fagioli, Cristante; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Stergiou, Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Rieder; Embolo.

