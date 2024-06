Euro 2024: l'Opta Predictor dice Italia contro la Svizzera, ma poi premia l'Inghilterra

LA SIMULAZIONE

Il modello matematico ha simulato 40mila volte la competizione secondo diverse variabili. Italia vincente al 4.9%

Da quando la fase a gironi di Euro 2024 si è conclusa non si fa altro che parlare dello sbilanciamento del tabellone verso la finale di Berlino. Nella parte alta si potrebbero affrontare già ai quarti Spagna, Germania, Francia e Portogallo mentre - stando più al blasone che a quanto visto in campo - in quella bassa ci sono squadre meno accreditate. In questa parte del tabellone c'è l'Italia, ma non solo, c'è anche l'Inghilterra di Southgate che per l'Opta Predictor resta la nazionale favorita per il trionfo finale.

L'algoritmo Opta è un modello previsionale per stimare le possibilità di sviluppo di una competizione, stando a calcoli statistici e matematici che tengono conto di tantissimi fattori tra cui punti deboli e di forza delle avversarie, serie storiche, precedenti e indici di rendimento. Lo sviluppo della competizione viene simulato circa 40mila volte determinando le probabilità in percentuale di un risultato partita per partita. Nonostante la fase a gironi sottotono, ma comunque conclusa con la vittoria del girone da imbattuta (1 vittoria, 2 pareggi), l'Inghilterra è la nazionale favorita, data vincente in finale contro la Spagna.

Il rendimento dell'Italia, invece, ha fatto abbassare dello 0.1% le possibilità di bis Europeo passando dal 5% alla vigilia della competizione al 4.9% dopo la qualificazione ottenuta solo al 98' nel Gruppo B. E ora? Sempre secondo il modello matematico l'ostacolo Svizzera agli ottavi sarà superato (53% vs 47%), ma il percorso sarebbe destinato a interrompersi ai quarti proprio contro gli inglesi. Per completezza l'approdo in semifinale è stimato al 23%, la finale al 12.8%.

Stando all'Opta Predictor queste sono le percentuali degli ottavi di finale e lo sviluppo della competizione: