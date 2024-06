Italia, Spalletti: "Barella disponibile contro l'Albania, Fagioli e Scamacca titolari con la Bosnia"

ITALIA

Il ct azzurro alla vigilia dell'ultimo test prima dell'esordio agli Europei rassicura sulle condizioni dell'interista

"Siamo stati ottimisti fin dal primo momento, è sempre stato sotto controllo. Quando c'è un affaticamento c'è sempre un po' da aspettare per vedere l'evolversi della situazione. Non è preso in considerazione per la Bosnia, per l'Albania sì. Lo stesso vale per Meret". Alla vigilia dell'amichevole di Empoli contro la Bosnia nell'ultimo impegno della Nazionale azzurra prima dell'esordio agli Europei, il ct Luciano Spalletti rassicura tutti sulle condizioni di Nicolò Barella. Sull'impegno di domenica: "Mi aspetto di mettere in pratica l'analisi che abbiamo fatto dopo l'ultima partita. C’è stato tempo per provare certe cose, quindi mi aspetto che facciano meglio. Gioca Scamacca, mentre Chiesa lo facciamo ripartire giocando dall'inizio. Federico non era soddisfatto di come era andata la scorsa partita con la Turchia, così ora si sentirà a posto. Se Fagioli avrà spazio? Sì, mi è piaciuta la sua interpretazione e domani giocherà insieme a Jorginho".

Vedi anche euro 2024 L'Italia verso Euro 2024: la lista ufficiale dei 26 convocati di Spalletti. Esclusi Provedel, Ricci e Orsolini "Non ci sarà mai una posizione di tranquillità perché siamo l'Italia, per cui dobbiamo aspirare a tantissimo", ha proseguito Spalletti rispondendo alla domanda se l'Italia potrà arrivare sul podio agli Europei. "Sicuramente la migliore cosa non è dire a questi ragazzi che l'unica possibilità è vincere l'Europeo. Quando sono arrivato c'era una ferita aperta ancora importante. Agli Europei ci stiamo andando, abbiamo vinto nel 2021 ma siamo partiti da una non qualificazione al Mondiale. Non vogliamo essere gli hacker di noi stessi, stiamo lavorando in maniera seria". Quanto alle scelte dei 26 azzurri per la lista definitiva: "Non sono stato io a sceglierli, sono loro a meritarsi questa maglia, io ho solo scelto i migliori".