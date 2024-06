Italia: Barella e Fagioli a parte in vista dell'Albania, solo atletica per Frattesi

Primo allenamento per la Nazionale a Iserlohn, in vista dell'esordio a Euro 2024 sabato 15 giugno contro l'Albania. La squadra allenata da Luciano Spalletti è scesa in campo tra l'entusiasmo dei circa 5.000 tifosi quasi tutti italiani residenti in Germania. In vista del debutto, il ct ha problemi a centrocampo: Nicolò Barella, che ha saltato l'ultimo test con la Bosnia per un affaticamento muscolare, ha svolto lavoro differenziato in campo, tra corsa e pallone, mentre Nicolò Fagioli ha effettuato un differenziato in palestra per via di un affaticamento post Italia- Bosnia. Qualche dubbio anche sulle condizioni di Davide Frattesi: il nerazzurro ha svolto solo la parte atletica, poi si è fermato, si è spostato in palestra e non ha preso parte alla partitella. Nessuna ansia però sul fronte dell'interista: tutto si è svolto come da programma. Qualche momento d'apprensione anche per Giacomo Raspadori, che ha rimediato una botta alla gamba destra.