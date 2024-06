Euro 2024: l'Italia di Spalletti è atterrata a Dortmund

L'ARRIVO

Tutto pronto per il grande inizio di Euro 2024, la squadra azzurra è diretta al quartiere generale di Iserlohn sede del ritiro. Domani primo allenamento sul posto

L'Italia è in Germania: comincia la spedizione azzurra a Euro 2024



























Inizia ufficialmente la missione dell'Italia a Euro 2024: La Nazionale di Luciano Spalletti è atterrata in Germania all'aeroporto di Dortmund. La delegazione azzurra è partita alle 16.40 con un volo da Firenze, poi il trasferimento a Iserlohn sede del ritiro degli azzurri.

Comincia ufficialmente in terra tedesca l'avventura della Nazionale di calcio italiana in vista degli Europei. I 26 giocatori guidati dal commissario tecnico Luciano Spalletti sono atterrati all'aeroporto di Dortmund con l'aereo Ita Airways partito alle ore 16.40 da Firenze. Da qui il gruppo azzurro raggiungerà il quartiere generale di Iserlohn nella Renania settentrionale a circa 30 km da Dortmund, dove l'Italia affronterà la prima partita contro l'Albania sabato 15 giugno alle ore 21.

Domani pomeriggio il primo allenamento in Germania che sarà aperto al pubblico per la prima e unica volta e per il quale sono stati distribuiti alla cittadinanza 4.500 biglietti. Sempre domani, alle ore 19.00 si terrà la cerimonia d'inaugurazione di Casa Azzurri, alla presenza del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, dell'ambasciatore italiano in Germania, Armando Varricchio, del sindaco di Iserlohn, Michael Joithe e della Nazionale italiana al completo.