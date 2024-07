Euro 2024, Rabiot: "Italia eliminata? Non mi sorprende". E sulla Juve...

Le parole a fine partita

Il centrocampista francese commenta il ko azzurro e non si sbilancia sul suo futuro

© ansa Una frecciatina all'Italia e un nulla di fatto per quanto riguarda il mercato. Dopo la vittoria della Francia sul Belgio, Adrien Rabiot si è presentato ai microfoni dei giornalisti: "Non so cosa succederà ma non ho voglia di parlare di questo. Il mio focus è al 100% qui, poi ovviamente sono sempre in contatto con la società", ha detto il centrocampista, il cui contratto con la Juve è scaduto il 30 giugno.

"Concentrato sull'Europeo" La proposta della Juve per un rinnovo è arrivata da tempo ma il tempo è proprio quello che si sta prendendo Rabiot per rispondere. Non è ancora chiaro, infatti, se abbia intenzione di continuare in bianconero o se voglia andare altrove (il Milan è fortemente interessato). E nel post-partita ovviamente non ha detto nulla di nuovo. "Dire qualcosa ai tifosi? Penso abbiano capito che sono concentrato sull'Europeo con la mia Nazionale e che vedremo cosa succederà dopo", ha risposto, come riportato da Tuttomercatoweb.