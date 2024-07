Euro 2024, miraggio sostenibilità: Francia in aereo per 124 chilometri. Solo la Svizzera in treno

I DATI

La Uefa aveva raccomandato alle spedizioni nazionali di limitare al massimo gli spostamenti aerei, preferendo il treno. Invece...

Non si era detto di evitare l'aereo, quando possibile, per gli spostamenti durante Euro 2024? L'invito, o meglio i dettami della Uefa alla vigilia del torneo continentale erano stati chiari per cercare di rendere la competizione calcistica in Germania il più sostenibile possibili in termini di impatto ambientale. Il messaggio non è arrivato alla federazione francese, almeno stando a quanto fatto per gli ottavi di finale contro il Belgio: da Paderborn a Dusseldorf in aereo, per un totale di 20 minuti di volo per coprire i 124 chilometri di distanza in linea d'aria.

Se la Francia può vantare il triste record di questa edizione, va detto che il gruppo di Deschamps non è l'unico ad aver pressoché ignorato il messaggio della Uefa e del Comitato organizzativo. La Turchia, per fare un altro esempio, ha coperto in volo i 150 chilometri tra Hannover e Amburgo per sfidare l'Austria, ma in generale solo il 12.6% delle nazionali ha usato il treno - come suggerito - per gli spostamenti interni in Germania. Il 60.5% durante la fase a gironi, stando all'analisi Deutschlandfunk, ha preferito lo spostamento in autobus dai ritiri allo stadio, il 25.9% l'aereo. E a poco è servita la decisione logistica di raggruppare più sedi in zone vicine nel segno della sostenibilità. La Francia però è andata oltre con l'ultimo spostamento, risparmiando due ore di viaggio nette, ma scontrandosi con una proposta che era partita proprio dai dati raccolti nell'edizione transalpina del 2016 quando il 75% delle selezioni si spostò utilizzando l'aereo.

Se la Spagna ha utilizzato l'aereo in quattro occasioni su quattro, come sempre in questi casi c'è l'eccezione che conferma la regola e porta alla Svizzera, si può dire praticamente l'unica comitiva ad aver recepito, ma soprattutto attuato, il gentile invito della Uefa. Xhaka e compagni, che hanno eliminato l'Italia agli ottavi, si sono sempre spostati in treno a Euro 2024.