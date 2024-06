Euro 2024: la Francia di Thuram e Mbappé si svela, alle 18 c'è Lukaku

© Getty Images

L'Europeo prosegue, e all'appello mancano ancora due big: Francia e Portogallo. Stasera toccherà proprio ai transalpini, i favoritissimi per la vittoria finale. Mbappé e compagni, che hanno vissuto giorni al centro delle polemiche dopo le dichiarazioni dal ritiro contro l'estrema destra in vista delle elezioni nazionali, dovranno vedersela contro l'ostica Austria di Rangnick. Fari puntati sulla stella del Real Madrid ma non solo, visto che la Francia è infarcita di 'italiani: tra questi Maignan, Theo Hernandez, Pavard, Rabiot e Thuram. Si partirà alle ore 21 in quel di Düsseldorf.