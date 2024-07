Euro 2024, Inghilterra-Svizzera 6-4 d.t.r.: la nazionale di Southgate in semifinale

INGHILTERRA-SVIZZERA 6-4 DTR

Saka risponde a Embolo nei tempi regolamentari, dal dischetto decisiva la parata di Pickford su Akanji

1 di 41

L'Inghilterra è la terza semifinalista di Euro 2024: la nazionale di Southgate ha battuto ai tiri di rigore la Svizzera nel quarto di Dusseldorf e ora attende la vincente di Olanda-Turchia. Dopo un primo tempo soporifero ci ha pensato una zampata di Embolo a sbloccare il match al 75', gol pareggiato immediatamente dal gran sinistro di Saka (80'). Ai rigori l'errore decisivo è stato di Akanji (parata di Pickford), infallibili invece gli inglesi.

LA PARTITA

L'Inghilterra fa la partita fin dai primi minuti, gestisce bene il possesso palla e la fase di riconquista, ma fatica a rendersi pericolosa dalle parti di Sommer. La Svizzera si compatta bene, chiude gli accessi alla propria area di rigore, ma non riesce mai a proporsi in avanti quando si apre qualche spazio. Il risultato dell'atteggiamento tattico delle due squadre, schierate sostanzialmente con uno speculare 3-4-3, è un primo tempo estremamente bloccato e avaro di emozioni, che si conclude senza neanche un tiro nello specchio. La chance migliore capita sul destro di Mainoo al 45' dopo uno splendido slalom di Saka, ma la sua conclusione è murata da un grande intervento in scivolata di Xhaka.

La ripresa si apre con la prima conclusione in porta in assoluto: un destro di Embolo timido, che non può spaventare Pickford. I ragazzi di Yakin sembrano comunque avere un atteggiamento più propositivo, alzano il baricentro e premono nella propria metà campo un'Inghilterra sempre più priva di idee e di energie. La sfida si trascina stancamente fino alla mezzora della ripresa quando un sussulto svizzero la sblocca: Ndoye trova un varco a destra, il suo cross è deviato da Stones quanto basta per spalancare la porta a Embolo, che non deve far altro che appoggiare in rete. Southgate opta subito per un triplo cambio, ma a salvarlo è una giocata individuale di Saka: l'esterno dell'Arsenal si accentra e fa esplodere un sinistro non irresistibile, ma angolatissimo, che bacia l'interno del palo e si insacca per l'1-1 che vuol dire tempi supplementari.

Al 5' è subito grande chance per l'Inghilterra, con uno splendido destro di Rice dalla distanza che trova l'altrettanto splendida risposta di Sommer. A tre minuti dalla fine Pickford trema quando Shaqiri centra in pieno l'incrocio con un sinistro fantascientifico direttamente da corner e poco dopo si esalta su una conclusione del neo entrato Amdouni. La Svizzera chiude in crescendo, ma non basta a evitare i tiri di rigore che le saranno poi fatali.

LE PAGELLE

Konsa 6,5 - Dopo aver giocato appena una manciata di minuti contro la Slovacchia viene lanciato titolare per sostituire lo squalificato Guehi, lui risponde presente con una partita ordinata e precisa sul piano difensivo, non sbagliando nulla.

Saka 7,5 - Negli 80' in cui la squadra fa girare palla senza idee è l'unico che sembra in grado di accendere la lampadina, poi lo fa davvero trovando l'immediato 1-1 dopo un gol che poteva tagliare le gambe. Trasforma alla perfezione anche il suo rigore.

Bellingham 5,5 - Qualche giocata di classe, ma scarsissima incisività. Tanto fumo e poco e arrosto, si fa perdonare la serata no trasformando il suo rigore.

Embolo 6 - Fino al 75' è di fatto il peggiore in campo, controlla pochissimi palloni e non riesce mai a far salire la squadra, poi trova la zampata che sblocca l'incontro.

Freuler 6,5 - Tanta corsa, tanta sostanza, sempre posizionato bene in fase di copertura. Gli manca un po' di presenza offensiva, ma nel complesso disputa l'ennesima grande partita di questo suo europeo.

Aebischer 5,5 - Spinge poco, frenato dalle scorribande di Saka sulla sua corsia di competenza, lascia troppo spazio all'esterno dell'Arsenal in occasione del gol dell'1-1.

LA SEQUENZA DEI RIGORI

Palmer (I) - gol

Akanji (S) - parato

Bellingham (I) - gol

Schaer (S) - gol

Saka (I) - gol

Shaqiri (S) - gol

Toney (I) - gol

Amdouni (S) - gol

Alexander-Arnold (I) - gol

IL TABELLINO

Inghilterra-Svizzera 6-4 d.t.r. (1-1 d.t.s.)

Inghilterra (3-4-3): Pickford 7; Walker 6, Stones 6,5, Konsa 6,5 (33' st Palmer 6); Trippier 5,5 (33' st Eze 6), Mainoo 6,5 (33' st Shaw 6), Rice 6,5, Saka 7,5; Bellingham 5,5, Kane 6 (4' sts Toney sv), Foden 5,5 (10' sts Alexander-Arnold sv).

Ct: Southgate 6

Svizzera (3-4-3): Sommer 6; Schaer 6,5, Akanji 6,5, Rodriguez 6,5; Rieder 6 (19' st Zuber 6), Freuler 6,5 (13' sts Amdouni 6), Xhaka 6,5, Aebischer 5,5 (13' sts Sierro sv); Ndoye 6,5 (8' pts Zakaria 6), Embolo 6 (4' sts Shaqiri 6), Vargas 6 (19' st Widmer 5,5).

Ct: Yakin 6

Arbitro: Orsato

Marcatori: 30' st Embolo (S), 35' st Saka (I)

Ammoniti: Schaer (S), Kane (I), Widmer (S)

Espulsi: