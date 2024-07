Euro 2024, fuori anche Montella: l'unico italiano resta... Orsato

Euro 2024

Con l'eliminazione della Turchia, anche l'Aeroplanino dice addio agli Europei mentre l'arbitro punta la finale di Berlino

© ansa Italiani eliminati, uno dopo l'altro. Sventola sempre meno il tricolore a Euro 2024: fuori Marco Rossi con la sua Ungheria, gli Azzurri di Luciano Spalletti, il Belgio di Domenico Tedesco, la Slovacchia di Francesco Calzona e ora anche la Turchia di Vincenzo Montella. In Germania resta un solo italiano, uno dei migliori nel suo ruolo: Daniele Orsato. L'arbitro veneto ha diretto Inghilterra-Svizzera ai quarti ed è in lizza per la finalissima.

Vedi anche euro 2024 Mano Cucurella, Cesari condanna Taylor e Var: "Rigore nettissimo. Avrebbero dovuto richiamarlo al monitor" Vedi anche Calcio Taylor portato fuori dallo stadio dopo Spagna-Germania, Wagner fa irruzione nello spogliatoio

A inizio europeo probabilmente Orsato è stato il primo ad augurarsi di non arbitrare la finalissima: perché questo avrebbe voluto dire che a scendere in campo per difendere il titolo sarebbe stata l'Italia. Ma le sciagurate prestazioni degli Azzurri hanno ben presto reso impossibile questa ipotesi. E così, dopo l'uscita di scena non solo della nostra Nazionale ma anche degli allenatori italiani alla guida di altre selezioni, proprio Daniele Orsato resta l'unico connazionale ad avere ancora un ruolo a Euro 2024, l'unico a poter portare anche un po' di azzurro sopra Berlino.

Orsato ha diretto il 2 giugno la sua ultima partita in Serie A (il recupero Atalanta-Fiorentina) e la finale di Euro 2024 all'Olympistadion di Berlino sarebbe la chiusura perfetta della sua carriera. Il fischietto di Schio è un serissimo candidato, vista la perfetta direzione di gara nei quarti tra Inghilterra e Svizzera, senza polemiche e senza episodi contestati. A decidere sarà un altro italiano, il responsabile arbitri della Uefa, Roberto Rosetti, in una rosa di nomi che comprende anche il britannico Michael Oliver e il polacco Szymon Marciniak.