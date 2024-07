Euro 2024, Carvajal prende in giro Saka in campo: "Piangi, piangi..."

"PIANGI, PIANGI"

Dopo lo strattone di Chiellini a Wembley, altra finale di un Europeo da meme per l'attaccante inglese. E Cuccurella sbeffeggia Neville su Instagram

© foto da video L'ultimo atto di Euro 2024 porta con sè anche qualche sfottò. Soprattutto per Bukayo Saka. Nella finale di Euro 2020 l'attaccante dell'Arsenal era già finito nel mirino dei social per una strattonata in campo rifilatagli da Giorgio Chiellini durante la finale di Wembley persa ai rigori con l'Italia. Un'immagine che è diventata rapidamente un meme e ora fa il paio con quella di Daniel Carvajal che lo prende in giro mimando il gesto del pianto nel corso della partita di Berlino con la Spagna. Un bis di cui l'esterno offensivo inglese avrebbe fatto volentieri a meno, ma che online si è trasformato in un altro scatto che rischia di segnare ancora in negativo la sua presenza agli Europei.

Vedi anche euro 2024 Inghilterra, la delusione di Kane: "Un'altra occasione mancata". Southgate: "Futuro? Non ora"

Lo "scontro" dell'Olympiastadion tra Saka e Carvajal è andato in scena in seguito a un fallo richiesto proprio dall'inglese. Pretesa a cui il terzino spagnolo ha risposto invitando energicamente l'avversario ad alzarsi, chiedendogli di smetterla di lamentarsi con l'arbitro e mimandogli anche il gesto del pianto mentre. Un siparietto immortalato dalle telecamere e finito immediatamente sui social tra battute e sfottò nei confronti del giocatore dell'Arsenal.

Vedi anche euro 2024 Talento al potere e meritocrazia: Spagna campione, giusto così

Ma nella serata di festa spagnola, Carvajal non è l'unico ad aver messo nel mirino gli inglesi. Anche Marc Cucurella, duramente criticato da Gary Neville a ITV a metà giugno e autore dell'assist decisivo a Oyarzabal, si è preso una piccola rivincita sull'ex stella della nazionale del Tre Leoni. "Siamo andati fino in fondo Gary. Grazie per il tuo supporto", ha scritto sul suo profilo Instagram pubblicando alcune foto che lo ritraggono con la Coppa in mano. "Credo che Cucurella sia uno dei motivi per cui penso che la Spagna non possa arrivare fino in fondo", aveva dichiarato Neville.