Inghilterra, la delusione di Kane: "Un'altra occasione mancata". Southgate: "Futuro? Non ora"

LE PAROLE

Il capitano inglese: "Quando l'occasione arriva devi coglierla e noi abbiamo fallito nuovamente. Farà male a lungo"

Spagna-Inghilterra: le foto della finale di Euro 2024



























































































































1 di 63 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 63 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Un'altra finale persa, una maledizione che continua. Harry Kane è andato nuovamente a tanto così dall'alzare il primo trofeo in carriera, ma il capitano dell'Inghilterra - sostituito dopo un'ora - ha visto il sogno infrangersi a quattro minuti dal novantesimo. A festeggiare a Euro 2024 è stata la Spagna: "Una sconfitta davvero difficile da accettare avendo subito gol alla fine - ha commentato a caldo -. È stata una partita dura, ma siamo stati bravi a rientrare... poi siamo stati sorpresi da un cross e tutto è finito".

Con quello in Germania, per Kane e l'Inghilterra è il secondo Europeo consecutivo perso in finale: "Un'occasione mancata - ha ammesso il capitano inglese -, perché non è mai facile arrivare a giocarsi una finale. L'occasione va colta quando arriva e ancora una volta non lo abbiamo fatto. Fa male, estremamente male e sarà doloroso per molto tempo. Volevamo vincere per Southgate, ora si prenderà del tempo per decidere cosa vorrà fare".

SOUTHGATE: "NON È IL MOMENTO DI PARLARE DEL FUTURO"

"Futuro? Non credo che questo sia il momento giusto per prendere una decisione del genere. Ho bisogno di parlare con le persone giuste. Non è ora". Così il ct dell'Inghilterra Gareth Southgate, parlando a ITV, risponde a una domanda sul suo futuro. Commentando la sconfitta, il ct inglese ha detto che "è sicuramente uno svantaggio nell'avere un giorno in meno per prepararsi. Ma eravamo ancora in gioco per 80 minuti. Ci vorrà un po' per digerirla". Sulla sostituzione di Kane: "Fisicamente è stata dura per lui. È arrivato al torneo con poche partite e non ha ancora raggiunto il livello che tutti avremmo sperato. Le partite sono estremamente impegnative e pensavamo che la freschezza di Ollie ci avrebbe permesso di pressare meglio. Penso che i sostituti hanno fatto quello che gli avevamo chiesto loro di fare".

"Penso che la Spagna sia stata la migliore squadra del torneo. Non abbiamo tenuto la palla abbastanza bene, ma siamo rimasti dentro fino agli ultimi dieci minuti. Sono devastato per tutti, davvero. I giocatori sono stati assolutamente incredibili; sono cosi' orgoglioso di quello che hanno fatto", ha concluso il ct inglese.