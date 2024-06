Dumfries vs Theo: a Lipsia spunta lo striscione tra i tifosi orange

© X

Aria di derby Inter-Milan in Olanda-Francia, dove si sono trovati di fronte l'interista Denzel Dumfries e il milanista Theo Hernandez dopo la rissa esplosa - con tanto di mani al collo - nel finale della sfida di campionato in aprile che ha regalato il titolo della seconda stella ai nerazzurri e per cui i due giocatori sono stati espulsi e successivamente fermati per una giornata dal giudice sportivo. E la rivalità si è riaccesa anche a Euro 2024, dove fuori dallo stadio Leipzig Stadium di Lipsia i tifosi orange hanno mostrato lo striscione alzato da Dumfries durante la festa scudetto dell'Inter nel quale teneva Theo Hernandez al guinzaglio paragonandolo a un cane (e per il quale ha patteggiato 4 mila euro di multa).