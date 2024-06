Donnarumma: "Vogliamo altre notti magiche come nel 2021. L'Italia è pronta"

LA CONFERENZA

Il capitano azzurro alla vigilia del match d'esordio contro l'Albania: "È la sfida più insidiosa, abbiamo un gruppo difficile. Bisogna stare sul pezzo"

"Quando si affronta una competizione del genere la carica viene in modo naturale, lo spirito sarà quello di tre anni fa. Riproviamo a ripercorrere quella notti magiche. La squadra è pronta". Lo ha detto il capitano della nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Albania, il primo impegno degli azzurri a Euro 2024. "Io cerco di dare tutto, di dare consigli alla squadra, ma il gruppo è pronto, non ne avraà bisogno", ha aggiunto il portiere.

Con quale spirito affronterai questo Europeo? Ti senti il leader di questa squadra?

La carica in queste competizioni ti viene naturale. Proveremo a ripercorrere quelle notti magiche del 2021, la squadra è pronta e io cercherò di dare tutto e i miei consigli anche se la squadra è pronta e non ne ha bisogno. Chi ha vissuto le emozioni dell'ultima volta sicuramente potrà dare qualcosa in più.

Questa è la partita più difficile con cui esordire?

Sicuramente l'esordio è la sfida più insidiosa. Il gruppo è difficile e nella partita contro l'Albania ci sono state insidie, bisognerà stare concentrati e sul pezzo dall'inizio. Non possiamo giocare all'80%, poi pensiamo partita dopo partita.

L'Albania ha vinto il proprio girone: quali sono i punti di forza?

Per me sono una squadra rapida e veloce, con individualità forti. Dovremo stare attenti a non allungarci e scoprirci in contropiede. Servirà compattezza ed equilibrio per tutta la partita.

Che regole dovete seguire in ritiro? Videogames?

Non hanno avuto impatto, l'importante è avere equilibrio. In stanza si possono usare i videogiochi, ma l'importante è non fare tardi la sera. Dopo cena stiamo tutti insieme nella sala giochi, passiamo tempo insieme e ci svaghiamo. Si è creato un bel gruppo, quelle del mister sono indicazioni e consigli.

Tu sei il capitano: quanto cambia per te?

Per me non cambia, ma sicuramente è una responsabilità in più. In questo gruppo ci sono diversi leader e mi farò sentire anch'io cercando di dare il massimo. Vogliamo scrivere un'altra pagina di storia per l'Italia.

Preferisci la difesa a tre o a quattro?

A me da portiere cambia poco, l'importante è come si interpreta ogni ruolo. Serve compattezza nelle due fasi, ma per me non cambia.

Con l'Albania è obbligatorio vincere?

Vincere domani vuol dire mettere un mattoncino per la qualificazione, la prima gara è sempre importante. Il girone è difficile e ottenere i tre punti è importante, altrimenti nelle due gare successive avremmo ancora più pressione.

Quanto è importante la presenza di Buffon?

Sicuramente aiuta tantissimo. Ti lascia tanto, sentirlo raccontare e dare consigli ancora di più".

Chi parlerà con l'arbitro al posto tuo in mezzo al campo?

Vicino alla mia area parlerò io, altrimenti decideremo chi tra Jorginho o Barella sarà incaricato.

Con Scamacca risolviamo il problema del centravanti?

Ha fatto passi da gigante nell'ultimo periodo, ha fatto robe incredibili. Può fare la differenza in ogni situazione ed è importante come punto di riferimento.