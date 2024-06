Verso Italia-Albania: Barella recuperato, ancora problemi per Fagioli

Ieri parlavamo di allenamento decisivo, e così è stato: Nicolò Barella regolarmente in campo nella seduta pomeridiana dell'Italia verso il debutto di sabato a Euro 2024 contro l'Albania. Il centrocampista dell'Inter sarà quindi a disposizione e toccherà al ct Spalletti decidere o meno se dargli fiducia del primo minuto, valutando più che altro la sua tenuta atletica. Gli indizi portano a pensare che Barella sarà tra i titolari per la partita d'esordio degli azzurri. Serve invece ancora del tempo pere Nicolò Fagioli: lo juventino è tornato oggi a lavorare sul campo ma l'edema osseo in zona perone non si è ancora interamente assorbito, per cui è certo il suo forfait contro l'Albania. Tornerà a disposizione per la seconda uscita, giovedì della prossima settimana contro la Spagna.