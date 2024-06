Italia, problemi verso la Svizzera: Bastoni e Dimarco non al meglio

verso svizzera-italia

Il difensore reduce da uno stato febbrile, l'esterno si porta ancora dietro i postumi della botta al polpaccio

Luciano Spalletti alle prese con due situazioni da monitorare in vista della Svizzera, relativamente alle condizioni di Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. Il difensore centrale dell'Inter ieri aveva accusato una leggera alterazione febbrile mentre oggi, dopo una prima parte di lavoro in palestra, si è aggregato ai compagni; l'esterno nerazzurro invece non è ancora al meglio poiché soffre ancora i postumi della botta al polpaccio presa contro la Spagna e dunque non è al meglio, non a caso si è allenato a parte.

Giovedì Dimarco si era allenato in gruppo e poi era stato schierato nella formazione che, seguendo gli schieramenti, sembrava potesse essere meno candidata a essere quella titolare. Chiaro che in un dentro o fuori come quello di domani si faranno tutte le valutazioni del caso: sulla corsia mancina il ct potrebbe schierare Darmian e Cambiaso per tenersi un po' più accorto oppure valutare la carta El Shaarawy per essere più offensivo. Prima, però, meglio capire che risposte darà il polpaccio di Dimarco perché, nel caso, sarà ovviamente lui il prescelto per la fascia in un match così delicato.

Tornando a Bastoni, invece, il rientro in gruppo fa presagire un recupero scontato in vista degli ottavi di finale, dunque non c'è particolare apprensione in casa Italia.

Per quanto riguarda la formazione, Spalletti verso la conferma della difesa a tre: con Calafiori assente per squalifica Bastoni dovrebbe tornare a fare il braccetto di sinistra, mentre al centro il ballottaggio è tra Buongiorno e Mancini. A centrocampo potrebbe essere arrivato il momento del debutto dal 1' di Fagioli al posto di Jorginho. Chiesa tornerà titolare. Retegui in leggero vantaggio su Scamacca.

