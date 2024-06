"Apokalypse CIAO", "Passeggiata svizzera": il flop azzurro sulla stampa estera 

web

L'eliminazione dei campioni in carica da Euro 2024 trova spazio sulle prime pagine della versione online dei quotidiani stranieri

© Foto da web 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'eliminazione dell'Italia da Euro 2024 fa il giro del mondo e trova spazio nell'homepage dei quotidiani esteri online. Lo spagnolo 'As' apre con: "Arrivederci, Italia". Marca apre scrivendo: "La Svizzera abbatte i campioni d'Europa". L'inglese 'Sun' parla di "Passeggiata svizzera". Il giornale tedesco 'Bild' "Apokalypse CIAO" con la parola 'Ciao' in verde, bianco e rosso. Il portoghese 'A Bola' è netto: "I campioni tornano a casa e nessuno si sorprende". 'L'Equipe' titola: "La Svizzera elimina l'Italia, detentrice del titolo, e si qualifica ai quarti di finale degli Europei". Anche in Brasile si parla del naufragio azzurro con 'Globo' che parla di "dominio svizzero". In Argentina 'Ole'' decreta: "Storica Svizzera".

"La Svizzera ha surclassato l'Italia per andare ai quarti e ha messo fine ai tormenti di Spalletti", è la sintesi del britannico Guardian, secondo cui la squadra azzurra "sorprendentemente debole può aspettarsi un'accoglienza calorosa al ritorno... e non in senso positivo". "I campioni in carica dell'Italia hanno salutato l'Europeo, la Squadra Azzurra ha deluso su tutta la linea, mentre gli svizzeri hanno impressionato con grande impegno e si sono meritati il biglietto per i quarti di finale", si legge sulla Bbc. "Italia in ginocchio" scrive Rsi Ch. "Altro che azzurro, guardatelo bene. Il cielo è rossocrociato sopra Berlino! Che favola, che impresa, perché era da oltre 31 anni, infatti, che non battevamo l'Italia in qualsivoglia contesto calcistico".