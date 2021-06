Svezia, Kulusevski e Svanberg "stanno bene": parteciperanno a Euro 2020

Dejan Kulusevski e Mattias Svanberg si uniranno alla nazionale della Svezia, lo annuncia la federcalcio svedese sui propri canali ufficiali. I due giocatori, che erano risultati positivi al Covid-19 poco prima dell’inizio della manifestazione continentale, ora stanno bene e sono prossimi alla guarigione: “È bello che Mattias e Dejan stiano bene e possano tornare in rosa - ha detto il ct Janne Andersson - nostro team medico è rimasto in stretto contatto con i giocatori, sarà molto bello incontrare di nuovo i ragazzi”. Anders Valentin, medico della squadra nazionale, ha detto: “Abbiamo avuto contatti quotidiani sia con Dejan che con Mattias ed entrambi stanno bene: abbiamo ovviamente seguito le restrizioni che si applicano in Svezia e siamo completamente fiduciosi che i ragazzi torneranno da noi in squadra non appena non saranno più infettivi”.