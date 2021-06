Spagna, Morata dalle minacce al riscatto: “Per la mia famiglia”

EURO 2020

L’attaccante della Juve risponde sul campo agli attacchi ricevuti e la Furie Rosse volano ai quarti con la Svizzera

“Dopo le minacce di morte, voglio rivolgere un pensiero alla mia famiglia". Nella Spagna che batte la Croazia e si qualifica per i quarti di finale di Euro 2020 c'è, decisivo, lo zampino di Alvaro Morata, che ha firmato la rete del 4-3 e ha risposto alle durissime critiche ricevute in patria. Un gol che è una grande iniezione di fiducia per l’attaccante della Juve e che cancella - almeno in parte - la sofferenza provata per gli attacchi e le minacce ricevute. Croazia-Spagna, le immagini del match Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Morata era finito nel mirino dei critici già dalle prime partite, accusato di essere il primo colpevole dei due pareggi contro Svezia e Polonia e di uno scarso cinismo sottoporta. Il rigore sbagliato sul risultato di 0-0 contro la Slovacchia, poi regolata con cinque reti, aveva poi fatto traboccare il fragile vaso della pazienza dei milioni di 'allenatori' spagnoli.

Ma mentre in Spagna lo criticavano, e soprattutto purtroppo minacciavano di morte lui e la sua famiglia, Luis Enrique è andato dritto per la sua strada, pronto a difendere a spada tratta il suo attaccante isolandolo dal 'fuoco amico' e confermandolo sempre da titolare al centro dell'attacco, senza badare al giudizio altrui.

Non è un caso che la crescita della Spagna, che da due partite in fila cala la manita, sia coincisa con il riscatto dell’attaccante della Juventus, che è stato un fattore fondamentale per conquistare i quarti. E dopo aver ‘piegato’ ogni velleità dei croati, la cui rimonta nel giro di pochi minuti avrebbe potuto abbattere un toro, il suo pensiero è tornato subito a casa: "Dedico questa rete e la vittoria alla mia famiglia. Loro ci sono sempre, quando le cose non vanno bene ti danno la forza per reagire alle avversità".

Vedi anche Euro 2020 Spagna, Luis Enrique: "Minacce a Morata fatto grave, ci pensi la Polizia"