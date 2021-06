Nazionale: Pessina non lascia Coverciano, Sensi e Verratti da valutare

VERSO EURO 2020

Hanno già abbandonato il ritiro gli altri due esclusi, Politano e Mancini

Ufficializzata la rosa dei 26 calciatori per Euro 2020, in casa Italia è arrivato il momento dei saluti per gli esclusi. Matteo Politano e Gianluca Mancini si sono congedati in mattinata dai compagni, mentre per ora rimane ancora a Coverciano il centrocampista dell'Atalanta Matteo Pessina, perché vanno monitorate e valutate le condizioni fisiche di Marco Verratti e Stefano Sensi. Getty Images

Sia Verratti che Sensi non sono ancora pienamente recuperati dai rispettivi infortuni, contusione con distensione del legamento laterale interno del ginocchio destro per il centrocampista del Psg e una elongazione all'adduttore della coscia destra per l'interista. E' soprattutto quest'ultimo a preoccupare maggiormente, visti i tanti problemi fisici vissuti in stagione e che ne hanno condizionato il rendimento.

I NUMERI DI MAGLIA DEGLI AZZURRI

Portieri: 21 Gianluigi Donnarumma (Milan), 26 Alex Meret (Napoli), 1 Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori: 15 Francesco Acerbi (Lazio), 23 Alessandro Bastoni (Inter), 19 Leonardo Bonucci (Juventus), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 2 Giovanni Di Lorenzo (Napoli), 13 Emerson Palmieri (Chelsea), 24 Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), 4 Leonardo Spinazzola (Roma), 25 Rafael Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 16 Bryan Cristante (Roma),8 Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), 5 Manuel Locatelli (Sassuolo), 7 Lorenzo Pellegrini (Roma), 12 Stefano Sensi (Inter), 6 Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: 9 Andrea Belotti (Torino), 11 Domenico Berardi (Sassuolo), 20 Federico Bernardeschi (Juventus), 14 Federico Chiesa (Juventus), 17 Ciro Immobile (Lazio), 10 Lorenzo Insigne (Napoli), 22 Giacomo Raspadori (Sassuolo).

