Nazionale, oggi il vaccino per gli azzurri di Mancini

VERSO EURO 2020

Divisi in due gruppi: a Roma e a Milano. Avranno Pfizer e tra 3 settimane il richiamo

Dopo lo scudetto dell'Inter è tempo, per tutti, di cominciare a respirare l'aria degli Europei. E il primo step è la vaccinazione degli azzurri (35 in tutto) che saranno preconvocati da Roberto Mancini. Oggi, divisi in due gruppi: allo Spallanzani di Roma e all'Humanitas di Milano (in base quindi alla provenienza), i giocatori si ritroveranno per ricevere la prima dove del vaccino che permetterà l'immunizzazione del gruppo squadra in vista del raduno del 24 maggio in Sardegna. Per gli azzurri verrà utilizzato Pfizer e tra 3 settimane ci sarà il richiamo. afp

Il vaccino, al momento, sarà solo per i giocatori e non per lo staff di Mancio. Questo l'accordo (di buon senso), arrivato con la Federcalcio. Il tutto coordinato col Ministro della Salute, Speranza e con il commissario per l'emergenza Covid, Figliuolo.

L'Europeo, lo ricordiamo, pare l'11 giugno con la gara inaugurale a Roma tra Italia e Turchia e prima, gli uomini di Mancini saranno impegnati in due amichevoli: il 28 contro San Marino e il 4 giugno contro la Repubblica Ceca.