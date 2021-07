Nazionale, la sfilata degli Azzurri non era autorizzata: "Hanno deciso Bonucci e Chiellini"

A ROMA

Le accuse del Prefetto di Roma che dice: "La prossima volta tratteremo direttamente con i calciatori"

"Mi risulta che Chiellini e Bonucci hanno rappresentato con determinazione il loro intendimento al personale in servizio d’ordine; a quel punto non si è potuto far altro che prendere atto della situazione e gestirla nel miglior modo possibile", non si tira indietro e fai nomi il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi che in un'intervista al Corriere della Sera dà al sua versione sulla festa della Nazionale a Roma e sul bus scoperto che ha attraversato le strade della Capitale, a suo dire senza autorizzazione. afp

La Figc, infatti, aveva chiesto di poter usare, appunto, un autobus scoperto dopo la visita al Quirinale. Ma l'autorizzazione è stata negata anche dal ministero dell’Interno Lamorgese. E' stato poi proposto di montare una pedana in Piazza del Popolo per far salire i giocatori che avrebbero festeggiato con i tifosi accorsi. Ma anche questa soluzione non è stata presa in considerazione.

"Ci avevano assicurato che il trasferimento sarebbe avvenuto con un autobus coperto. Invece poco dopo l’uscita dal Quirinale si è aggregato un autobus scoperto con la livrea e le scritte dedicate ai campioni d’Europa", ha aggiunto Piantedosi che poi chiude con una frase che lascia spazio alla riflessione: "Mi auguro che l’Italia l’anno prossimo vinca i Mondiali per avere gli stessi festeggiamenti: tratteremo direttamente con i calciatori".