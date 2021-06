Mancini: "Formazione indicativa con la Rep. Ceca. Raspadori? Spero sia il nostro Rossi"

VERSO ITALIA-REP. CECA

"A parte Pellegrini e Verratti sono tutti a disposizione. Sensi ha recuperato e giocherà"

Prima dell'ultima amichevole prima di Euro 2020, Roberto Mancini ha le idee chiare sulla sua Italia. "Con la Repubblica Ceca sarà un buon test. Non avremo difficoltà a fare la formazione ed è possibile che possa somigliare a quella dell'11 giugno", ha spiegato il ct. "A parte Pellegrini e Verratti son tutti a disposizione, Sensi giocherà e Jorginho potrebbe riposare", ha aggiunto. "Raspadori? Spero possa entrare e fare come Paolo Rossi nell'82, ma non l'ho portato solo per questo. Ha qualità straordinarie e credo che possa far bene in Nazionale". Getty Images

"E' un giocatore diverso da Belotti e Immobile, per lui sarà una grande esperienza e vediamo se ci sarà utile - ha proseguito Mancini parlando ancora del giovane attaccante del Sassuolo -. Vediamo per domani se farlo riposare, visto che prima dell'U21 veniva da un problema muscolare. Ha qualità tecniche che può ancora migliorare in futuro".

"Allenare la Nazionale è qualcosa di differenza da un club, quando inizia una manifestazione così importante c'è emozione, si guarda sempre al futuro e non si vede l'ora di iniziare - ha proseguito Mancini -. La speranza, non solo la nostra, è di arrivare a Wembley l'11 luglio". "Sono felice e orgoglioso di essere qui e di aver riportato il gruppo piu' su di quando l'abbiamo preso. Speriamo di poterlo essere ancora di piu' a fine Europeo", ha aggiunto.

Poi qualche battuta sulle condizioni dei centrocampisti: "Sensi sta bene ma deve trovare la condizione, domani fara' sicuramente uno spezzone di partita. Anche Pellegrini e' guarito ma non lo rischiamo. Verratti sta facendo passi da gigante, lo valuteremo la settimana prossima". "Pessina fuori dai 26 convocati è stato una scelta dolorosa come gli altri - ha aggiunto -. Avrebbero meritato tutti di starci per i giocatori e i ragazzi che sono".

Quanto all'attacco, il ct avrà diverse opzioni. "I centravanti sono 3 adesso: inizierà uno tra Ciro e Gallo, poi vedremo - ha spiegato -. Vogliamo fare tutte le partite fino a Londra, ci sarà bisogno di tutti e due, forse di tutti e tre". "Conterà anche l'aspetto fisico - ha aggiunto -. Belotti e Immobile sono simili, faticherebbero a giocare insieme. Sono simili come caratteristiche".

Poi sulle gerarchie sugli esterni: "nei 4 di difesa, giocheranno sia Spinazzola che Emerson domani. Davanti a destra per Berardi e Chiesa sarà la stessa cosa. Pensiamo possa giocare Berardi domani".

Quanto invece all'importanza di Chiellini e Bonucci nel gruppo, Mancini non ha dubbi: "Quando saranno in campo daranno la loro esperienza. Poi il lavoro fatto in questi due anni è arrivato anche grazie a loro, abbiamo fatto in modo che i giovani si inserissero più velocemente. Questo è anche grazie ai più esperti".

Infine una battuta su Donnarumma e sulla sua situazione contrattuale: Gigio sta bene, non credo che la sua situazione influirà sulle sue prestazioni. Psicologicamente non ha problemi, gioca a questi livelli da anni".