La Uefa ha deciso, sta con Pogba: via le birre dalla conferenza stampa di giocatori musulmani

LA DECISIONE

Il francese aveva scansato due bottiglie dello sponsor che ora avrebbe dato l'ok alla decisione

Paul Pogba batte nota azienda di birra uno a zero. La Uefa, dopo il gesto del centrocampista francese che aveva scansato due bottiglie della bevanda - anche se analcolica - lamentando rispetto per la sua fede musulmana, ha deciso di dare uno stop alla pubblicità qualora un giocatore musulmano chieda espressamente la rimozione delle bottigliette. Lo sponsor sarebbe stato interpellato e avrebbe dato il proprio consenso alla decisione.

Lo ha deciso l'Uefa, dopo il gesto di Paul Pogba che facendo eco a quello di Cristiano Ronaldo aveva spostato una bibita posta tra lui e le telecamere. A nulla era valsa la precisazione che quella birra di uno degli sponsor principali del torneo è in realtà analcolica e quindi in linea con i principi religiosi del giocatore. Ora un portavoce della Uefa ha confermato le indiscrezioni del Daily Telegraph: "Chiederemo al singolo giocatore se vuole togliere la birra o no, anche se è analcolica. Lo sponsor è stato interpellato, ed è d'accordo"