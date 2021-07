Italia, una proposta dall’Argentina: “Giochiamo la Supercoppa Maradona”

SUPER SFIDA

Il quotidiano Olé lancia un’idea provocatoria ma che potrebbe, perché no, essere colta dalle due federazioni nazionali

Dal Maracanà e da Wembley… al Diego Armando Maradona. Dall’Argentina arriva una proposta provocatoria, lanciata dal quotidiano Olè, che potrebbe anche essere accolta dalle due federazioni nazionali: un’amichevole tra i trionfatori della Copa America, l'Argentina appunto, e quelli di Euro 2020, l'Italia, in onore del Pibe de Oro scomparso il 25 novembre 2020, “la Supercoppa Maradona”.

Il fitto calendario delle nazionali non aiuta a trovare una data utile per la grande sfida, ma l'idea è stata lanciata e il fatto che nel novembre del 2022 non ci sarà la Confederation Cup perché si giocherà la Coppa del Mondo in Qatar, la rende un po’ più possibile. Ma dove si giocherebbe questa super sfida tra la Nazionale di Mancini, tornata sul tetto d'Europa dopo 53 anni, e quella di Scaloni che ha vinto la Coppa America dopo 28 anni? Due gli stadi candidati: il Diego Armando Maradona di La Paternal e il Diego Armando Maradona di Napoli.

Vedi anche Euro 2020 Papa Francesco: "Contento per le vittorie di Italia e Argentina"